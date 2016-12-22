Путин объяснил причину приезда на Ставрополье вместе с Медведевым

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли с визитом в Ставропольский край для того, чтобы сформировать единое понимание проблем сельскохозяйственной отрасли. Об этом глава государства заявил на совещании по сельскому хозяйству, сообщает «Интерфакс».

«Мы сознательно приехали вдвоем, чтобы у нас было единообразное понимание проблем, которые перед нами стоят, чтобы мы смогли откровенно обсудить все вопросы, которые перед вами стоят», — сказал Путин.

Президент выразил надежду, что по итогам встречи будет создан «общий план совместной работы на ближайшую перспективу». Путин также подчеркнул, что программа устойчивого развития сельских территорий будет продлена после 2021 года.

Путин и Медведев во время визита в Ставрополье посетили сельхозпредприятие «Рассвет», где осмотрели яблоневые сады и пообщались с работниками.

Президент рассказал сотрудникам предприятия, что источником работоспособности для него является общение с успешными людьми, достигшими хороших результатов в своих областях, а также сообщил о своем желании угостить президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси ставропольскими яблоками.