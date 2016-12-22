В монастыре Симферополя грибами отравились не менее восьми человек

В одном из монастырей Симферополя 15 человек отравились грибами, шестеро пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская подтвердила РБК информацию об отравлении грибами в Симферополе, отказавшись уточнить детали. «Да, есть такой факт», — сказала она.
В минздраве Крыма уточнили РБК, что госпитализированы были четверо отравившихся. «В Симферополе предположительно из-за отравления грибами восемь человек почувствовали недомогание, четверо госпитализированы», — сказали в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии сообщили ТАСС, что грибами отравились строители и сотрудники обслуживающего персонала. «Один из строителей принес на обед в бытовку приготовленные дома грибы с картофелем, которыми угостил своих сослуживцев. Это бытовой инцидент, не более. Никаких трапезных, кухни, где бы готовили и подавали еду паломникам, в этом соборе нет», — сказали в пресс-службе, отметив, что пострадали пять человек.
В сентябре Роспотребнадзор сообщил об участившихся случаях отравления ядовитыми грибами в Крыму.
В августе в Свято-Никольском монастыре в Крыму отравились 11 граждан Украины, всех пострадавших госпитализировали. Они сами предположили, что причиной недомогания стал суп из сухих белых грибов. В монастыре связали отравление паломников с тем, что они съели большое количество жирной пищи.