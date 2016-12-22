В Свято-Никольском монастыре в Крыму отравились 11 граждан Украины

В Бахчисарайском районе Крыма 11 граждан Украины, прибывших в Свято-Никольский монастырь, попали в больницу с отравлением. Об этом «РИА Новости» сообщили в Бахчисарайской центральной районной больнице.

«Были доставлены 11 человек, всем оказали помощь, [часть] госпитализировали, два лечатся амбулаторно. Состояние не тяжелое», — сказал сотрудник больницы.

Пострадавшие предположили, что отравились сваренным накануне супом из сухих белых грибов.

В монастыре заявили, что недомогание было вызвано большим количеством жирной пищи, которую съели паломники. «Люди ели шурпу, жирный плов. Если и грибной суп. Грибы проверенные, дело не в них. Когда стало плохо, 11 человек отвезли в больницу, им там оказали помощь», — рассказали в монастыре. Отмечается, что детей среди пострадавших нет.

Всего в монастырь прибыли 18 человек.

Ранее в августе из-за пищевого отравления 86 человек были госпитализированы из детского оздоровительного лагеря «Спартак» в Шамильевском районе Дагестана. Состояние пострадавших медики оценили как легкой и средней тяжести.

По предварительным данным, причиной отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная сальмонеллой, которой были заражены пищевые продукты, поступившие в лагерь без сопроводительных документов.