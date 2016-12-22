Минсельхоз Кахастана приостановил ввоз мяса с двух российских птицефабрик
Общество, 19:23
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Минсельхоз Кахастана приостановил ввоз мяса с двух российских птицефабрик
Ввоз в Казахстан мяса птицы с двух российских предприятий временно ограничен. В продукции Магнитогорского птицеводческого комплекса и Токаревской птицефабрики специалисты обнаружили кишечную палочку, сальмонеллу и палочковидные бактерии, сообщается на сайте Минсельхоза Казахстана.
Также введен усиленный лабораторный контроль продукции российских предприятий «Продо», «Сибирско-Уральский бройлер» и «Царицыно».
Минсельхоз Казахстана в июне из-за птичьего гриппа запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик, расположенных в Курской, Пензенской и Самарской областях. Речь шла о живой птице, яйцах, пухе и перьях, а также мясе птицы, кормах и необработанных кормовых добавках.В начале того же месяца министерство также временно ограничило ввоз мяса с российских предприятий «Приосколье», «Чебаркульская птица» и Инжеванская птицефабрика, где в мясе обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку. В куриных полуфабрикатах «Царицыно» и «Чесночек» был выявлен ДНК свиньи, а в продукции «Брянского бройлера» — группы кишечной палочки и общая бактериальная обсемененность.