Минсельхоз Кахастана приостановил ввоз мяса с двух российских птицефабрик

Ввоз в Казахстан мяса птицы с двух российских предприятий временно ограничен. В продукции Магнитогорского птицеводческого комплекса и Токаревской птицефабрики специалисты обнаружили кишечную палочку, сальмонеллу и палочковидные бактерии, сообщается на сайте Минсельхоза Казахстана.

Также введен усиленный лабораторный контроль продукции российских предприятий «Продо», «Сибирско-Уральский бройлер» и «Царицыно».

Минсельхоз Казахстана в июне из-за птичьего гриппа​ запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик, расположенных в Курской, Пензенской и Самарской областях. Речь шла о живой птице, яйцах, пухе и перьях, а также мясе птицы, кормах и необработанных кормовых добавках.