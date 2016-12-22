В ПАСЕ сделали замечание украинскому депутату из-за резиновых перчаток

Представителю украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексею Гончаренко сделали замечание из-за того, что он выступил на заседании в резиновых перчатках. Об этом сообщает «Гордон».

Перед началом заседания в ПАСЕ Гончаренко заявил, что будет выступать в перчатках, отмечает «Укринформ». «Ведь если наши коллеги собираются открыть сегодня двери для российской делегации, то они должны четко понимать, что необходимо обеспечить всех членов ассамблеи костюмами химической и радиационной защиты», — сказал он.

Во время выступления депутат сказал генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду: «Если вы беретесь за ручку дверей ПАСЕ, не забудьте ее дезактивировать». После того как Гончаренко покинул трибуну, ведущая заседания призвала его «не одеваться как на театральной сцене».

Британия обвиняет Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, инцидент произошел в марте в городе Солсбери. В Москве отрицают все обвинения.

Российских парламентариев лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце сентября сообщала о возможном выходе России из Совета Европы.