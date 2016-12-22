Подравшиеся в парижском аэропорту Орли рэперы получили условные сроки

Французские рэперы Наури Окоу (Kaaris) и Эли Яффа (Booba), которые устроили драку в одном из терминалов парижского аэропорта Орли, получили 18 месяцев тюрьмы условно и штрафы в €50 тыс. Об этом сообщает Le Figaro.

Рэперы не присутствовали на заседании во время оглашения приговора. Всего по делу проходили девять человек, остальные фигуранты получили 12 месяцев тюрьмы условно.

Драка с участием рэперов произошла 1 августа в терминале W в Орли. Оба музыканта направлялись в Барселону, где должны были выступить в разных клубах. В стычке участвовали несколько десятков поклонников обоих рэперов, полиция задержала Окоу и Яффа. Из-за драки был закрыт один из залов аэропорта.

Как отмечает Le Monde, музыканты враждовали в течение нескольких лет, записывая видеоролики с угрозами в адрес друг друга и выкладывая их в интернет.