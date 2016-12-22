Аэропорт Орли в Париже временно закрыли из-за драки двух рэперов

Один из залов парижского аэропорта Орли пришлось временно закрыть из-за вспыхнувшей в нем стычки между между французскими рэперами со сценическими именами Kaaris и Booba, сообщает французская версия портала The Local.

По его данным, рэперы обменялись несколькими ударами, после чего в схватку вступили около десятка поклонников обоих певцов, в разгар драки ввалившиеся в один из магазинов беспошлинной торговли. Прервать драку помогло только появление полиции, задержавшей обоих исполнителей.

​По данным The Local, Kaaris и Booba направлялись в Барселону, где должна были дать концерты в двух разных клубах. Состоятся ли эти концерты, пока не ясно.

Администрация Орли сообщила на своей странице в сети Twitter, что зал 1 терминала W пришлось закрыть из-за ссоры между пассажирами. В сообщении отмечалось, что зачинщиками драки занимается полиция, при этом остальных пассажиров предупредили о возможной задержке рейсов, отправляющихся из закрытой части терминала.

Позднее администрация Орли сообщила, что нормальная работа терминала W полностью восстановлена.