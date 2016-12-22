ЦБ рассказал о росте прибыли банков России

Прибыль всей банковской системы России за сентябрь составила 168 млрд руб., заявил зампред Центробанка Василий Поздышев. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В целом за девять месяцев 2018 года весь банковский сектор заработал 1,068 трлн руб. Это, по словам Поздышева, в 1,5 раза больше аналогичного периода 2017 года.

«В целом наши прогнозы по прибыли в этом году не изменились», — заключил он.

В начале августа ЦБ оценил прибыль всей банковской системы по итогам 2018 года с учетом санируемых банков в 1,2–1,3 трлн руб. Однако в том же месяце спустя две недели Банк России сообщил, что за первые полгода 2018 года прибыль банковского сектора составила 634 млрд руб., что оказалось на 17,7% меньше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. Подобные показатели, по заявлению регулятора, отразили показатели банков, проходящих процедуру оздоровления.