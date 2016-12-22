ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,71 62,16 EUR Нал. 74,26 72,67 USD Бирж. 62,98 +0,48 EUR Бирж. 73,45 +0,30 USD ЦБ. 62,56 +0,21 EUR ЦБ. 73,11 +0,03 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7562,10 -192,98 IMOEX 2315,18 -0,26% RTSI 1160,09 -1,11% Brent 72,63 -2,33% DJIA 25350,20 -0,26% Nasdaq 7688,79 +0,22%
ЦБ оценил более чем в 1 трлн руб. прибыль банков по итогам года
Лента новостей
Что известно об убийстве российских журналистов в центре Африки 19:53, Политика Москва потратила на инфраструктуру 500 млрд руб. в 2017 году 19:49, Бизнес Китай обвинил США в шантаже из-за ситуации с пошлинами 19:49, Экономика УЕФА на год увеличил дисквалификацию бывшего игрока сборной Франции 19:47, Спорт Число фигурантов дела о пытках в колонии в Ярославле увеличилось до 12 19:43, Общество «Аэрофлот» за полугодие получил убыток в 7,2 млрд руб. 19:33, Бизнес 5 источников роста на рынке FMCG России 19:24, Потребрынок  ЦИК направит в Петербург «большой десант» для проверки работы избиркома 19:20, Политика В кинотеатрах Александра Мамута появятся киберспортивные клубы 19:16, Технологии и медиа Савченко попросила Трампа вернуть из России украинских политзаключенных 19:14, Политика Суд продлил арест братьям Магомедовым 19:14, Общество СМИ узнали о похищении и допросе журналистов в ЦАР перед убийством 19:11, Общество Боксер Усик отказался от звания героя Украины 18:59, Общество В «Анжи» заявили о приостановке операций по расчетному счету 18:54, Общество Tele2 отчиталась о первой чистой прибыли за три года 18:53, Технологии и медиа Криптовалютная биржа Bithumb приостановила регистрацию пользователей 18:53, Крипто Аэропорт Орли в Париже временно закрыли из-за драки двух рэперов 18:47, Общество ЦБ оценил более чем в 1 трлн руб. прибыль банков по итогам года 18:40, Экономика Движение в центре Москвы ограничат во время празднования Дня ВДВ 18:37, Общество ОСК ответила на заявления властей об угрозе срыва поставок кораблей ВМФ 18:16, Политика China Tower побила рекорд по сумме IPO за последние два года 18:10, Бизнес В мэрии Москвы рассказали о ситуации в семье Хачатурян до убийства отца 18:09, Общество Глава «Ростеха» рассказал про мотоцикл проекта «Кортеж» 18:08, Технологии и медиа В «Булгаковском доме» сообщили об обнаружении пропавшего кота Бегемота 18:01, Общество Халатность признали главной причиной взломов криптобирж 18:00, Крипто Renault в России: с царских времен до наших дней 17:59, РБК и Renault Долг россиян по ипотеке за год вырос почти на 1% ВВП 17:54, Финансы ФНС впервые опубликовала налоговые данные компаний 17:50, Экономика
ЦБ оценил более чем в 1 трлн руб. прибыль банков по итогам года
Экономика, 18:40
0
ЦБ оценил более чем в 1 трлн руб. прибыль банков по итогам года

Прибыль всей банковской системы по итогам 2018 года с учетом санируемых банков составит 1,2–1,3 трлн руб. Об этом заявил зампредседателя ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

Он также сообщил, что по итогам семи месяцев текущего года темпы роста кредитования экономики увеличились в среднем в два раза по сравнению с тем же периодом 2017 года, несмотря на продолжающуюся работу по очищению рынка от недобросовестных игроков. По его словам, на 30 июля 2018 года регулятор отозвал 35 лицензий, одна из которых была возвращена после выплат всем вкладчикам, за тот же период 2017 года были отозваны около 30 лицензий.

В январе ЦБ сообщил, что российские банки в 2017 году получили прибыль в размере 790 млрд руб., что ниже показателя 2016 года, когда она составила 930 млрд руб.

В июне исследование рейтингового агентства АКРА показало, что у российских банков достаточно скромные возможности для самостоятельного наращивания капитала без потери финансовой устойчивости. Отмечается, что банки, которые могут стабильно генерировать капитал, составляют лишь пятую часть от их общего числа. По прогнозам АКРА, сектор продолжит пробуксовывать по меньшей мере еще три-пять лет.

Теги: Центробанк , Банки
Главное
В кинотеатрах Александра Мамута появятся киберспортивные клубы Технологии и медиа
Материалы по теме
Пять лет пробуксовки: что ждет российский банковский сектор Финансы
АКРА предсказало нервозность в банковском секторе до конца года Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter