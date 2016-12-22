ЦБ оценил более чем в 1 трлн руб. прибыль банков по итогам года

Прибыль всей банковской системы по итогам 2018 года с учетом санируемых банков составит 1,2–1,3 трлн руб. Об этом заявил зампредседателя ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

Он также сообщил, что по итогам семи месяцев текущего года темпы роста кредитования экономики увеличились в среднем в два раза по сравнению с тем же периодом 2017 года, несмотря на продолжающуюся работу по очищению рынка от недобросовестных игроков. По его словам, на 30 июля 2018 года регулятор отозвал 35 лицензий, одна из которых была возвращена после выплат всем вкладчикам, за тот же период 2017 года были отозваны около 30 лицензий.

В январе ЦБ сообщил, что российские банки в 2017 году получили прибыль в размере 790 млрд руб., что ниже показателя 2016 года, когда она составила 930 млрд руб.

В июне исследование рейтингового агентства АКРА показало, что у российских банков достаточно скромные возможности для самостоятельного наращивания капитала без потери финансовой устойчивости. Отмечается, что банки, которые могут стабильно генерировать капитал, составляют лишь пятую часть от их общего числа. По прогнозам АКРА, сектор продолжит пробуксовывать по меньшей мере еще три-пять лет.