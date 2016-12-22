Медведев назвал недопустимым рост ВВП при наращивании «пирамиды долгов»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что для России «неприемлем рост», который достигнут с помощью ускорения инфляции и «наращивания пирамиды долгов». Об этом глава российского кабмина написал в своей статье для журнала «Вопросы экономики». Текст статьи опубликован на сайте издания.



Медведев отметил, что важной задачей для любого «ответственного правительства» является обеспечение макроэкономической стабильности. По его словам, чтобы выйти на темпы роста, которые будут выше мировых, нужно поддерживать эту стабильность, в том числе и инфляцию на уровне не более 4%. В случае, если этот рост будет достигнут с помощью повышения инфляции и роста долгов, то он будет «неустойчивым», не поспособствуют повышению благосостоянию и «поставит под угрозу даже достигнутый уровень жизни».



Премьер-министр заявил, что национальные цели России созвучны с поддержкой макроэкономической стабильности. По его словам, без этого «практически недостижимо» увеличить пенсионное обеспечение выше инфляции и обеспечить устойчивый рост доходов граждан, который превышает динамику цен.

Медведев также отметил, что «санкционное давление», которое приобретает «черты экономической войны», вынуждает Россию вести «крайне взвешенную политику в сферах», от которой зависит состояние бюджета, банковской системы и финансового рынка. «Так, сталкиваясь с искусственными ограничениями извне, мы должны осуществлять сбалансированную, не подверженную конъюнктурным соображениям политику на долговом рынке, соизмеряя текущие потребности с необходимостью поддерживать долгосрочную устойчивость», — заметил российский премьер.