В Москве появились выдающие себя за патрульных ЦОДД вымогатели
Общество, 03:08
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В Москве появились выдающие себя за патрульных ЦОДД вымогатели
В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о появлении в Москве группы мошенников, которые выдают себя за сотрудников организации, вымогая деньги у автовладельцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
«В Москве появилась банда аферистов. Выдают себя за сотрудников «Дорожного патруля» ЦОДД, вымогают деньги с водителей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что дорожный патруль ЦОДД «никогда не берет денег за помощь». «Наши автомобили ярко-зеленого цвета. Все сотрудники в форме ЦОДД и с удостоверениями», — отметили в организации.
Также в ЦОДД призвали водителей быть бдительными и при встрече с мошенниками немедленно сообщать в полицию.