В МИД России не смогли подтвердить сокращение наступательного оружия США

Россия не может подтвердить данные Госдепартамента США о сокращении наступательных вооружений в рамках соответствующего договора (СНВ), говорится в сообщении российского МИДа.

В министерстве считают, что подобных результатов США добились из-за «одностороннего вывода из засчета по договору» 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н. В Москве заявили, что указанное вооружение переоборудовали так, что Россия не может подтвердить, что с его помощью нельзя использовать ядерное оружие.

Помимо этого, Вашингтон перевел четыре шахтные пусковые установки в категорию «учебных шахт», не предусмотренную договором, отметили в МИДе. Таким образом у США на 101 единицу наступательного вооружения больше, чем предусмотрено договором, добавили в министерстве.

«Считаем подобное положение дел неприемлемым. Намерены продолжить работу с целью обеспечить полное выполнение американской стороной своих обязательств по важнейшему международному договору в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений», — заявили в МИДе.

Договор СНВ-III был подписан Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Стороны обязались сократить число ядерных боезарядов до 1550 единиц. Кроме этого, соглашение предусматривает, что у каждой страны должно быть не более 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.