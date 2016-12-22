ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,43 66,08 EUR Нал. 77,63 76,25 USD Бирж. 66,65 +0,05 EUR Бирж. 76,55 -0,16 USD ЦБ. 66,97 +0,34 EUR ЦБ. 76,99 +0,33 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6668,00 +72,00 IMOEX 2454,28 +0,14% RTSI 1158,25 -0,09% Brent 83,60 -1,31% DJIA 26474,98 +0,11% Nasdaq 7745,07 -0,52%
В МИД России не смогли подтвердить сокращение наступательного оружия США
Лента новостей
The Insider и Bellingcat назвали Александра Петрова врачом из ГРУ 21:52, Политика Украинская «дочка» ВТБ обжаловала взыскание $140 млн по иску Коломойского 21:45, Финансы «Диссернет» заподозрил экспертов Рособрнадзора в плагиате 21:33, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 21:26, РБК и Мираторг Браудер рассказал о мерах по защите своей жизни после «угроз из России» 21:17, Политика В Airbus назвали имя следующего гендиректора 21:10, Бизнес «Собибор» вошел в лонг-лист премии «Оскар» за «Лучший иностранный фильм» 20:52, Общество В ожидании томоса: даст ли Константинополь автокефалию украинской церкви 20:51, Политика В МИД России не смогли подтвердить сокращение наступательного оружия США 20:41, Политика СМИ узнали о кандидатуре Ющенко на пост представителя Киева по Донбассу 20:38, Политика Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 20:25, РБК и Инвитро МВД завело дело после конфликта чиновников с футболистами в центре Москвы 20:23, Общество МИД вручил послу Нидерландов ноту из-за высылки россиян 20:21, Политика Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП 20:08, Бизнес Dr.Web сообщил о жалобах пользователей на «фейковый» AliExpress 20:07, Общество Патриарх Кирилл увидел в расколе на Украине угрозу общенациональной жизни 19:47, Общество Российский хоккеист стал первым родившимся в XXI веке автором гола в НХЛ 19:46, Спорт Воронежский губернатор снова уволил получившего 23 оклада заместителя 19:39, Политика Власти Москвы опубликовали список подлежащего сносу самостроя 19:37, Общество Эрдоган потребовал от саудитов доказательств из-за пропажи журналиста WP 19:37, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 19:15, РБК и Philips Екатерину Андрееву заменят в программе «Время» на Кирилла Клейменова 18:56, Технологии и медиа Как испанцы строят кастели 18:53, Стиль Умер лауреат «Русского Букера» Олег Павлов 18:50, Общество Джастин Сан: после обновления сеть Tron станет в 200 раз быстрее Ethereum 18:50, Крипто Производитель «Градов» вложит 2 млрд руб. в выпуск холодильников 18:41, Политика Посол Нидерландов рассказала о разговоре в МИД России 18:35, Политика Первого в России частного пригородного ж/д перевозчика признали банкротом 18:34, Бизнес
В МИД России не смогли подтвердить сокращение наступательного оружия США
Политика, 20:41
0
В МИД России не смогли подтвердить сокращение наступательного оружия США

Россия не может подтвердить данные Госдепартамента США о сокращении наступательных вооружений в рамках соответствующего договора (СНВ), говорится в сообщении российского МИДа.

В министерстве считают, что подобных результатов США добились из-за «одностороннего вывода из засчета по договору» 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н. В Москве заявили, что указанное вооружение переоборудовали так, что Россия не может подтвердить, что с его помощью нельзя использовать ядерное оружие.

В Пентагоне заявили о сохранении споров между Россией и США по ДСНВ
Политика

Помимо этого, Вашингтон перевел четыре шахтные пусковые установки в категорию «учебных шахт», не предусмотренную договором, отметили в МИДе. Таким образом у США на 101 единицу наступательного вооружения больше, чем предусмотрено договором, добавили в министерстве.

«Считаем подобное положение дел неприемлемым. Намерены продолжить работу с целью обеспечить полное выполнение американской стороной своих обязательств по важнейшему международному договору в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений», — заявили в МИДе.

Вопрос дальности: почему Москва и Вашингтон снова спорят о ракетах
Мнение

Договор СНВ-III был подписан Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Стороны обязались сократить число ядерных боезарядов до 1550 единиц. Кроме этого, соглашение предусматривает, что у каждой страны должно быть не более 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Теги: МИД Росиии
Главное
Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП Бизнес
Материалы по теме
В Пентагоне заявили о сохранении споров между Россией и США по ДСНВ Политика
В Совфеде сочли обвинения России в несоблюдении СНВ подготовкой «подвоха» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter