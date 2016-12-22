СМИ сообщили о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде

В канадском городе Сент-Джон произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil. Об этом сообщает CBC со ссылкой на местных жителей.
По их словам, был слышен звук взрыва, после чего в районе предприятия пошел черный дым.
Полиция города также сообщила об инциденте на заводе. Местных жителей призвали избегать района, где расположено предприятие. Также сообщается о перекрытии нескольких улиц.
Компания Irving Oil заявила в Twitter, что на предприятии в Сент-Джоне произошел «крупный инцидент». В настоящий момент производится оценка ситуации.
4 октября взрыв произошел на заводе Vynona в бельгийской коммуне Тессендерло. Отмечается, что инцидент произошел из-за утечки химиката, над предприятием поднялось облако газа. В результате случившегося никто не пострадал.