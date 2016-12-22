На химзаводе в Бельгии произошел взрыв

На химическом заводе Vynova в в бельгийской коммуне Тессендерло в провинции Лимбург произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел рано утром из-за крупной утечки неназванного химиката. После взрыва над заводом поднялось облако газа. Затем, по сведениям RTBF, его отнесло в направлении вокзала города Хульст. Жителям близлежащих домов посоветовали не открывать окон. О пострадавших не сообщалось.

Как сообщает Het Belang van Limburg, к настоящему моменту утечка вещества ликвидирована, опасности для жителей нет. По данным De Morgen, в этом году из-за утечки хлора на заводе уже проводилась эвакуация населения.

На заводе Vynova производится этилендихлорид и моновинилхлорид, два основных строительных блока для производства ПВХ. Первое вещество оказывает раздражающее действие на кожу, второе — очень токсично и поражает нервную систему, а также вызывает злокачественные опухоли. В воздухе он рассеивается за три дня.