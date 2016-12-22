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В Барселоне похоронили Монтсеррат Кабалье
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В Барселоне похоронили Монтсеррат Кабалье
Общество, 16:25
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В Барселоне похоронили Монтсеррат Кабалье

Похороны оперной певицы Монтсеррат Кабалье состоялись 8 октября в Барселоне, сообщает ABC.

На церемонии присутствовали королева Испании София, премьер-министр Педро Санчес, глава женералитата Каталонии Ким Торра и мэр Барселоны Ада Колау.
Также на похоронах присутствовали теноры Хосе Каррерас и Жауме Арагалл, руководство театра «Лисео», министр культуры Испании Хосе Гирао. Кабалье похоронили на кладбище Сан-Андреу, где находятся могилы ее родителей.

​Оперная певица умерла 6 октября в госпитале Сан-Пау в Барселоне в возрасте 85 лет. Она находилась в больнице с середины сентября из-за проблем с желчным пузырем.

Умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье. Фотогалерея Еще 5 фото
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Теги: похороны , Монтсеррат Кабалье
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