Умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье. Фотогалерея

В 1987 году артистка совместно с лидером группы Queen Фредди Меркьюри (на фото) записала песню Barcelona, которая годом позже вошла в одноименный альбом дуэта. «Если я в молодости с ума сходила от Beatles, то почему бы мне не спеть сейчас с Меркьюри? ..» — говорила Кабалье. Планировалось, что артисты исполнят песню на открытии летней Олимпиады 1992 года в Барселоне, но солист Queen умер в ноябре 1991 года, и примадонна отказалась исполнять хит с кем-либо еще