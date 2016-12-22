Умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье. Фотогалерея

В Барселоне на 86-м году жизни умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье. Известность ей принесли роли в классических операх Беллини, Доницетти и Россини. Специалисты считали уникальной ее технику пения бельканто. Широкой публике она известна и дуэтом с лидером группы Queen Фредди Меркьюри — они записали ставшую хитом композицию Barselona, которая должна была прозвучать на открытии Олимпиады-92. О творческом пути певицы — в фотогалерее РБК.
В 1965 году заменила в нью-йоркском Карнеги-холле внезапно заболевшую Мэрилин Хорн (на фото слева), исполнив известную своей сложностью главную партию в опере «Лукреция Борджиа» Гаэтано Доницетти. Выступление принесло Кабалье международное признание. Американская меццо-сопрано на следующий день позвонила Кабалье с поздравлениями: «Вы спели и показали такую Лукрецию, которую я бы не спела никогда!»
После этого с Кабалье пытались подписать контракты самые известные оперные театры мира, в том числе Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Венская государственная опера и Ла Скала в Милане
С труппой Ла Скала в 1974 году Кабалье выступила в Москве, исполнив партию Нормы из одноименной оперы Винченцо Беллини. Делясь впечатлениями от своего первого выступления в российской столице, она говорила: «Я никогда не думала, что Большой — настолько прекрасный театр, абсолютно уникальный, других таких в мире нет. Акустика идеальная. Можно петь совсем тихо, и тебя слышно на самых последних рядах». С тех пор певица неоднократно посещала Россию
В 1987 году артистка совместно с лидером группы Queen Фредди Меркьюри (на фото) записала песню Barcelona, которая годом позже вошла в одноименный альбом дуэта. «Если я в молодости с ума сходила от Beatles, то почему бы мне не спеть сейчас с Меркьюри? ..» — говорила Кабалье. Планировалось, что артисты исполнят песню на открытии летней Олимпиады 1992 года в Барселоне, но солист Queen умер в ноябре 1991 года, и примадонна отказалась исполнять хит с кем-либо еще
В 1992 году здоровье певицы резко ухудшилось, ей диагностировали рак. Пройдя курс терапии, Кабалье удалось избежать операции, но оперную сцену ей пришлось покинуть, потому что врачи советовали избегать стресса. Тем не менее певица продолжила давать сольные концерты, а в 2002 году вернулась в оперу, выступив в родной Барселоне в 40-летнюю годовщину своего дебюта в театре «Лисео»
В 1964 году Кабалье вышла замуж за итальянского оперного баритона Бернабе Марти. Вместе они пели в нескольких операх, пока муж певицы не ушел со сцены. У пары было двое детей: сын Бернабе и дочь Монтсеррат, которая тоже стала оперной певицей. Они не раз выступали вместе с Кабалье
Певица активно занималась благотворительностью, с 1994 года была послом доброй воли ЮНЕСКО. В 2012 году она собиралась дать благотворительный концерт в Екатеринбурге, но в ночь перед выступлением потеряла сознание и упала. В одной из клиник Екатеринбурга ей диагностировали микроинсульт и перелом плечевой кости. Лечение она продолжала в Испании.
В 2013 году Кабалье перед концертом в Ереване посетила Нагорный Карабах, спорную территорию, которую официальный Баку считает оккупированной Арменией. В результате певицу объявили персоной нон грата в Азербайджане
В сентябре 2018 года СМИ сообщили, что певица проходит лечение в одной из больниц Барселоны. 6 октября она умерла в возрасте 85 лет. Похороны запланированы на 8 октября