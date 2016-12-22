СК установил происхождение «ядовитых» духов из колледжа в Татарстане

Флакон с духами, после распыления которых в Арском педагогическом колледже в Татарстане были госпитализированы 18 студентов, был куплен матерью одной из учениц в «магазине популярной торговой сети», ими пользовались около месяца и они не вызывали недомогания, рассказали РБК в пресс-службе Следственного комитета (СК).

«Следователи установили, что духи были приобретены матерью студентки в магазине популярной торговой сети, реализующей парфюмерию, косметику и бытовую химию», — сообщили в СК, не уточнив название магазина.

Там подчеркнули, что до инцидента с отравлением, девушка пользовалась духами около месяца и «не ощущала кого-либо недомогания». Кроме того, всех студентов, госпитализированных 5 октября, уже выписали из больницы. Их анализы не выявили патологий, а пробы воздуха из учебного кабинета, где были распылены духи, соответствуют санитарным требованиям, добавили в СК.

«Изъятый флакон отправлен на экспертизу. В рамках уголовного дела будут допрошены руководители и работники торговой организации», — заявили в ведомстве.

Об отравлении студентов в Арском педагогическом колледже стало известно 5 октября. По версии следствия, одна из студенток распылила духи, после чего ее одногруппники пожаловались на недомогание и были госпитализированы. По факту отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).



Издание «Казанский репортер» со ссылкой на источники сообщало, что духи, ставшие причиной инцидента, были приобретены на AliExpress, эту информацию подтвердила ТАСС и директор колледжа Гульнара Гарипова. Однако, позднее глава Арского района Татарстана Ильшат Нуриев рассказал, что мать одной из студенток купила духи «на распродаже где-то в Казани». Представитель AliExpress Russia сказал РБК, что компания «воздержится от комментариев до окончания проверки».