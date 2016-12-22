В Нижегородской области при пожаре на химзаводе погиб человек

В городе Дзержинске Нижегородской области на заводе «Карбохим» произошел пожар, в результате которого один человек погиб, сообщает главное региональное управление МЧС.

По предварительным данным, причиной инцидента стали разлив растворителя на площади 300 кв. м и его возгорание. «На месте происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги, он госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации возгорания участвуют 50 человек и 14 единиц техники.

Местная жительница Ксения рассказала РБК, что слышала громкий хлопок. «В доме затряслись окна, у машин сработала сигнализация», — заметила она. Очевидец Алексей Гриднев сообщил, что слышал три хлопка, после каждого в воздух поднималось пламя, был также черный дым. «Горели машины и контейнеры рядом со зданиями. Было много сотрудников полиции и пожарных. Мы постояли минут 30, после чего всем сказали уезжать из-за угрозы взрыва», — добавил он.

«Карбохим» выпускает связующие для литейного производства, антипригарные краски.

31 августа на другом предприятии Дзержинска — оборонном заводе им. Свердлова — произошел взрыв. Жертвами инцидента стали пять человек. Завод производит как боеприпасы, так и промышленную взрывчатку для горнорудной и нефтяной промышленности.