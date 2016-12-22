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Осужденного за шпионаж украинца Сущенко этапировали в колонию
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Осужденного за шпионаж украинца Сущенко этапировали в колонию
Политика, 14:26
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Осужденного за шпионаж украинца Сущенко этапировали в колонию

Украинский журналист Роман Сущенко, осужденный в России за шпионаж, этапирован в исправительную колонию, сообщил РБК его адвокат Марк Фейгин.

«По предварительной информации, Сущенко вчера этапировали в колонию для отбытия наказания», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

В июне Мосгорсуд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Украинец был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2016 года, по данным силовиков, он собирал данные о работе Вооруженных сил России и Росгвардии. Власти Украины отрицали причастность Сущенко к разведке. С 2002 года Сущенко был собственным корреспондентом агентства «Укринформ» во Франции.

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В июле вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщала, что Киев готов обменять осужденных украинских властями 23 россиян на такое же количество украинцев, отбывающих наказание в России. В число граждан Украины, готовых к обмену, вошел Сущенко.

Теги: Роман Сущенко , шпионаж , Украина , этапирование , Магадан
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