ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,43 66,48 EUR Нал. 77,52 76,42 USD Бирж. 66,90 +0,30 EUR Бирж. 76,73 +0,02 USD ЦБ. 66,97 +0,34 EUR ЦБ. 76,99 +0,33 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6660,90 +100,50 IMOEX 2443,27 -0,31% RTSI 1150,44 -0,77% Brent 82,90 -2,14% DJIA 26447,05 -0,64% Nasdaq 7785,91 -1,17%
Кудрин заявил об отсутствии структурных изменений в бюджете
Лента новостей
Кудрин заявил об отсутствии структурных изменений в бюджете 14:05, Экономика Путин уволил Ливанова с поста спецпредставителя по отношениям с Украиной 13:57, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:56, РБК и Сбербанк Минфин согласовал смягчение валютного контроля для компаний под санкциями 13:40, Экономика Блеск и нищета ювелиров: что спасет отрасль от коллапса 13:35, Потребрынок  «Реванш продается»: западные СМИ — о бое Нурмагомедова и Макгрегора 13:34, Общество Суд заочно приговорил бывшего мэра Алма-Аты к 17 годам за коррупцию 13:31, Общество ФСИН назвала месячную зарплату заключенного в России 13:23, Общество Bitcoin на дне и 73% потери Pantera Capital: главные новости криптовалют 13:15, Крипто Суд арестовал счета Елены Степаненко из-за развода с Петросяном 13:14, Общество Игра на двоих: тест-драйв Hyundai Santa Fe 13:13, Авто Владелец «Суммы» поздравил Нурмагомедова с победой из СИЗО 13:05, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 13:05, РБК и Инвитро Суд в Лондоне заблокировал поданный к Google иск пользователей iPhone 13:04, Технологии и медиа Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике 13:00, Политика Кремль заявил о контроле ситуации над протестами в Ингушетии 12:58, Политика В Кремле рассказали о просмотре Путиным боя Макгрегора и Нурмагомедова 12:50, Общество ЦБ опубликовал карту пунктов для сдачи банковской биометрии 12:41, Финансы Мужчина с ножом напал на полицейских в метро Парижа 12:39, Общество Почему автор «русского South Park» превратился в стримера 12:33, Технологии и медиа Черный понедельник: почему произошел обвал на китайских биржах 12:19, Quote Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 12:16, РБК и Lenovo Россияне сочли неоправданным применение силы во время путча в 1993 году 12:12, Политика Посла Нидерландов вызовут в МИД из-за обвинения россиян в кибератаках 12:06, Политика Дроны-почтальоны и очень умные грузовики: что показали в Ганновере 12:03, Авто За три года с южнокорейских криптобирж было похищено $99 млн 12:02, Крипто
Кудрин заявил об отсутствии структурных изменений в бюджете
Экономика, 14:05
0
Кудрин заявил об отсутствии структурных изменений в бюджете

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, согласно трехлетнему прогнозу, структура бюджета практически не меняется: государственное управление уменьшится на 1,1 п.п. ВВП и на 0,8% увеличится строительная сфера. По словам Кудрина, «это скромные структурные изменения». Об этом он сказал во время парламентских слушаний в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

«У нас расходы бюджета за три года сокращаются на 1% ВВП, они уменьшаются в общем, расходы на национальную оборону сокращаются на 0,3%, на правоохранительную деятельность — на 0,2%», — сказал Кудрин. Он подчеркнул, что расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру в процентном отношении не растут. По его словам, они «растут в номинальном, но не в процентах к ВВП, таким образом, изменения структурного в расходах бюджета не происходит».

Центр Кудрина опубликовал «семь приоритетов» для Путина
Экономика

Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Кудрина по поручению президента Владимира Путина подготовил стратегию развития страны, которая была представлена главе государства. Среди основных предложений ЦСР был бюджетный маневр, предполагающий увеличение расходов на образование с 3,5 до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1 до 4% ВВП, на инфраструктуру — с 2,5 до 3%. Озвученные результаты должны быть достигнуты к 2024 году.

Теги: Алексей Кудрин , Бюджет , Счетная палата
Главное
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике Политика
Материалы по теме
Кудрин поддержал идею о внешней торговле в национальных валютах Экономика
Кудрин раскрыл спонсоров Европейского университета в Петербурге Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter