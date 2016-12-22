Кудрин заявил об отсутствии структурных изменений в бюджете

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, согласно трехлетнему прогнозу, структура бюджета практически не меняется: государственное управление уменьшится на 1,1 п.п. ВВП и на 0,8% увеличится строительная сфера. По словам Кудрина, «это скромные структурные изменения». Об этом он сказал во время парламентских слушаний в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

«У нас расходы бюджета за три года сокращаются на 1% ВВП, они уменьшаются в общем, расходы на национальную оборону сокращаются на 0,3%, на правоохранительную деятельность — на 0,2%», — сказал Кудрин. Он подчеркнул, что расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру в процентном отношении не растут. По его словам, они «растут в номинальном, но не в процентах к ВВП, таким образом, изменения структурного в расходах бюджета не происходит».

Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Кудрина по поручению президента Владимира Путина подготовил стратегию развития страны, которая была представлена главе государства. Среди основных предложений ЦСР был бюджетный маневр, предполагающий увеличение расходов на образование с 3,5 до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1 до 4% ВВП, на инфраструктуру — с 2,5 до 3%. Озвученные результаты должны быть достигнуты к 2024 году.