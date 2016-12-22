Минфин согласовал смягчение валютного контроля для компаний под санкциями

Министерство финансов согласовало с Центробанком смягчение валютного контроля для попавших под санкции российских компаний. Об этом заявил замглавы Минфина Владимир Колычев, сообщает «РИА Новости».

Ранее Минфин опубликовал проект поправок к закону о валютном регулировании и валютном контроле. Благодаря поправкам попавшие под ограничения компании смогут избежать нарушения закона, если из-за санкций они не могут пользоваться счетами в российских банках.

В министерстве предложили расширить список случаев, когда компаниям разрешено не зачислять деньги на счета в кредитных организациях в России. Так, фирмы смогут обходиться без российских банков при взаимозачетах с иностранными партнерами и в случаях, когда компания поручает зарубежному контрагенту перевести деньги другому внешнему контрагенту.

Кроме того, поправки будут действовать при заключении договора об уступке прав требования на получение денежных средств за переданные товары для нерезидентов.

Минфин занялся разработкой поправок после обращения главы «Силовых машин» Алексея Мордашова. Компания в январе 2018 года была включена в списки Минфина США Specially Designated Nationals за нарушение эмбарго по Крыму.