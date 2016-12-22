ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,44 66,48 EUR Нал. 77,52 76,42 USD Бирж. 66,91 +0,31 EUR Бирж. 76,73 +0,02 USD ЦБ. 66,97 +0,34 EUR ЦБ. 76,99 +0,33 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6660,90 +100,60 IMOEX 2443,30 -0,31% RTSI 1150,48 -0,76% Brent 82,89 -2,15% DJIA 26447,05 -0,64% Nasdaq 7785,91 -1,17%
Минфин согласовал смягчение валютного контроля для компаний под санкциями
Лента новостей
Кудрин заявил об отсутствии структурных изменений в бюджете 14:05, Экономика Путин уволил Ливанова с поста спецпредставителя по отношениям с Украиной 13:57, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:56, РБК и Сбербанк Минфин согласовал смягчение валютного контроля для компаний под санкциями 13:40, Экономика Блеск и нищета ювелиров: что спасет отрасль от коллапса 13:35, Потребрынок  «Реванш продается»: западные СМИ — о бое Нурмагомедова и Макгрегора 13:34, Общество Суд заочно приговорил бывшего мэра Алма-Аты к 17 годам за коррупцию 13:31, Общество ФСИН назвала месячную зарплату заключенного в России 13:23, Общество Bitcoin на дне и 73% потери Pantera Capital: главные новости криптовалют 13:15, Крипто Суд арестовал счета Елены Степаненко из-за развода с Петросяном 13:14, Общество Игра на двоих: тест-драйв Hyundai Santa Fe 13:13, Авто Владелец «Суммы» поздравил Нурмагомедова с победой из СИЗО 13:05, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 13:05, РБК и Инвитро Суд в Лондоне заблокировал поданный к Google иск пользователей iPhone 13:04, Технологии и медиа Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике 13:00, Политика Кремль заявил о контроле ситуации над протестами в Ингушетии 12:58, Политика В Кремле рассказали о просмотре Путиным боя Макгрегора и Нурмагомедова 12:50, Общество ЦБ опубликовал карту пунктов для сдачи банковской биометрии 12:41, Финансы Мужчина с ножом напал на полицейских в метро Парижа 12:39, Общество Почему автор «русского South Park» превратился в стримера 12:33, Технологии и медиа Черный понедельник: почему произошел обвал на китайских биржах 12:19, Quote Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 12:16, РБК и Lenovo Россияне сочли неоправданным применение силы во время путча в 1993 году 12:12, Политика Посла Нидерландов вызовут в МИД из-за обвинения россиян в кибератаках 12:06, Политика Дроны-почтальоны и очень умные грузовики: что показали в Ганновере 12:03, Авто За три года с южнокорейских криптобирж было похищено $99 млн 12:02, Крипто
Минфин согласовал смягчение валютного контроля для компаний под санкциями
Экономика, 13:40
0
Минфин согласовал смягчение валютного контроля для компаний под санкциями

Министерство финансов согласовало с Центробанком смягчение валютного контроля для попавших под санкции российских компаний. Об этом заявил замглавы Минфина Владимир Колычев, сообщает «РИА Новости».

Ранее Минфин опубликовал проект поправок к закону о валютном регулировании и валютном контроле. Благодаря поправкам попавшие под ограничения компании смогут избежать нарушения закона, если из-за санкций они не могут пользоваться счетами в российских банках.

В министерстве предложили расширить список случаев, когда компаниям разрешено не зачислять деньги на счета в кредитных организациях в России. Так, фирмы смогут обходиться без российских банков при взаимозачетах с иностранными партнерами и в случаях, когда компания поручает зарубежному контрагенту перевести деньги другому внешнему контрагенту.

Какие послабления получат попавшие под санкции российские компании
Экономика

Кроме того, поправки будут действовать при заключении договора об уступке прав требования на получение денежных средств за переданные товары для нерезидентов.

Минфин занялся разработкой поправок после обращения главы «Силовых машин» Алексея Мордашова. Компания в январе 2018 года была включена в списки Минфина США Specially Designated Nationals за нарушение эмбарго по Крыму.

Теги: Минфин , валютный контроль , Санкции , российские компании
Главное
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике Политика
Материалы по теме
Санкционная неопределенность: когда ждать новых американских рестрикций Политика
Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter