Суд заочно приговорил бывшего мэра Алма-Аты к 17 годам за коррупцию

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил бывшего акима (мэра) города Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества за коррупционные преступления. Об этом сообщает Tengrinews.

Отмечается, что также Храпунова лишили права занимать посты на государственной службе. Его супругу Лейлу Храпунову приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности. Суд над Храпуновыми проходил в заочном режиме, так как они долгое время проживают за рубежом.

Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, получении взяток и злоупотреблениями полномочиями. Ущерб, причиненный государству, превышает $250 млн.

Храпунов возглавлял администрацию Алма-Аты в 1997–2004 годах, после чего руководил Восточно-Казахстанской областью. В январе 2007 года он стал министром по чрезвычайным ситуациям республики, однако в ноябре был отправлен в отставку после обнаружения фактов выделения земельных участков на водоохранных территориях. В 2008 году Храпунов эмигрировал в Швейцарию.