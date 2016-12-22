Мужчина с ножом напал на полицейских в метро Парижа

В парижском метро вооруженный ножом 35-летний мужчина атаковал двух полицейских, один из них получил легкое ранение запястья. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел около 6:15 по местному времени (05:15 мск) на станции Barbes — Rochechouart на второй линии парижского метро. По данным портала 20minutes, перед нападением мужчина просил сигарет у пассажиров на платформе, а затем достал нож и с криком побежал к полицейским. Правоохранители обезвредили нападавшего.

По словам полицейских, на них напал житель Парижа, ранее уже привлекавшийся к ответственности за хранение наркотиков, нелегальное ношение оружия и насилие. Сейчас мужчина помещен под стражу.

В начале сентября мужчина ранил ножницами двух человек на востоке Парижа. Нападение произошло в 11-м районе на улице Рокетт, для задержания полиция применила электрошокер.