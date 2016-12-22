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Россияне сочли неоправданным применение силы во время путча в 1993 году
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Россияне сочли неоправданным применение силы во время путча в 1993 году
Политика, 12:12
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Россияне сочли неоправданным применение силы во время путча в 1993 году

Применение силы во время событий сентября — октября 1993 года неоправданно, такое мнение выразили 63% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в РБК. В 2013 году такого мнения придерживались 69% респондентов. При этом в 2018 году число сторонников применения силы во время путча выросло с 17 до 26%.

Всего об осенних событиях 1993 года знают 90% россиян, из них 35% хорошо знают о них, еще 55% слышали об этом. При этом 9% респондентов заявили, что только сейчас впервые узнали о столкновениях в Москве в 1993 году. Люди старшего поколения более осведомлены о тех событиях, чем молодежь (51% среди россиян старше 60 лет против 34% в возрасте от 18 до 24 лет). В 2013 году о путче знали 80% опрошенных.

Позицию президента России Бориса Ельцина во время событий октябрьского путча 1993 года занимали 24% россиян, еще 12% выступали на стороне парламента. 32% опрошенных отметили, что не разобрались в причинах конфликта, еще столько же затруднились ответить на этот вопрос — среди 18-24 летних эта доля составляет 73%.

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Причиной путча 34% россиян назвали раскол в высших эшелонах власти (34% в 2018 году против 38% в 2013 году). Еще 22% опрошенных заявили, что кризис возник из-за разногласия президента и парламента, 16% указали на борьбу сторонников демократии с приверженцами советской системы правления, также 7% назвали произошедшее стечением обстоятельств.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 3 октября, в нем принимали участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет.

В 1993 году Ельцин разогнал Съезд народных депутатов и Верховный совет из-за разногласий в политических и экономических вопросах, после чего в Москве произошли вооруженные столкновения между сторонниками президента и парламента. Защитники Верховного совета попытались захватить телестудию в Останкино, 4 октября по приказу Ельцина военные обстреляли Дом Советов России (Белый дом) из танков. Вице-президент России Александр Руцкой и председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов, выступившие против Ельцина, были арестованы, их отпустили по амнистии в 1994 году.
 

Теги: путч , Ельцин , Верховный Совет , расстрел , ВЦИОМ , Россияне
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