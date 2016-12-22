Синоптики рассказали о возвращении бабьего лета в Москву

Теплая погода в Центральной России продлится до конца недели. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Москве со вторника, 9 октября, ожидается малооблачная, теплая погода, которая сохранится до субботы, 13 октября. Температура воздуха в эти дни будет составлять плюс 15–17 градусов. При этом отмечается, что в ночные и утренние часы температура по области может понижаться до плюс 2–4 градусов, возможны туманы. В воскресенье, 14 октября, прогнозируется небольшой дождь.

«Можно с уверенностью заявить, что после прошедших холодов в центральный регион действительно придет бабье лето», — отмечается в сообщении.

5 октября синоптики опровергли сообщения о первом снеге в Москве. Метеостанциями это природное явление зафиксировано не было. В сообщении центра «Фобос» говорилось, что «осадки в виде слабого снега, не образующего временного снежного покрова, были отмечены метеостанциями Калужской, Костромской и Вологодской областей». В центре добавили, что, согласно кадрам в социальных сетях, в Московской области местами были замечены первые «белые мухи».