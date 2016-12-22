Синоптики опровергли сообщения о первом снеге в Москве

Информация о выпавшем в ночь на 5 октября первом снеге в Москве является слухами, метеостанции не зафиксировали этого природного явления. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«На территории Москвы и Московской области осадков в виде снега за прошедшие сутки не наблюдалось. Есть только слухи, что кто-то где-то видел, но ни одна из метеостанций не зафиксировала снег», — сказал он.

Ранее специалист того же центра погоды Евгений Тишковец рассказал, что первый снег в Москве все-таки выпал. «В Москве местами зафиксирован первый снег», — цитирует Тишковца «РИА Новости».

В сообщении на сайте «Фобоса» говорится, что «ближайшие осадки в виде слабого снега, не образующего временного снежного покрова, были отмечены», но не в Москве, а «метеостанциями Калужской, Костромской и Вологодской областей».

«Однако нельзя не верить своим глазам. И, как сообщают пользователи социальных сетей, в некоторых районах Московской области первые «белые мухи» все же пролетели, и подтверждают свою информацию видео и фото кадрами», — пояснили в центре.

Накануне специалисты центра предупредили, что в ночь на 5 октября в Центральную Россию с севера будет прорываться полярный воздух и при этом может выпасть первый снег. «Речь не идет о классических зарядах снега, а всего лишь о том, что с неба кое-где могут срываться не делающие погоды «белые мухи», — отметили тогда специалисты.