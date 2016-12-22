В омской колонии ввели режим ЧС после массовой драки

Режим чрезвычайной ситуации введен в омской исправительной колонии №6 после массовой драки, заявила РБК начальник пресс-службы УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова. Она отметила, что информация о недопуске адвокатов не совсем корректная, не уточнив подробности.

В колонию приостановили допуск адвокатов, а зачинщиков драки изолировали за пределы колонии, сообщал ТАСС со ссылкой на Плотникову. «Не могу сказать конкретно, сколько осужденных вывели, [будут] собираться все материалы, видеоматериалы — все было [снято] под видео», — отмечала она.

В колонию 8 октября прибыла уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова, сообщает «Интерфакс». «Осужденным было предложено встретиться, у кого есть жалобы. Один обратился по тематике, не связанной с ситуацией. Больше никаких требований и вопросов осужденные не задали», — сказала омбудсмен.

Видео: Комсомольская Правда

Массовая драка с участием нескольких десятков человек произошла в колонии 6 октября, пострадали около 20 человек. В областном УФСИН сообщали, что драка возникла из-за требования ряда заключенных изменить установленный порядок, в том числе, разрешить пользоваться мобильными телефонами и свободно передвигаться по колонии.

Беспорядки удалось прекратить после переговоров с арестантами. В УФСИН отрицали применение оружия для установления порядка в исправительном учреждении. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).