В Реутове загорелся строительный торговый центр

В подмосковном Реутове загорелся торговый центр стройматериалов «Владимирский тракт», сообщает управление МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре по адресу Реутов, Шоссе Энтузиастов, владение 19 поступило пожарным около 2:40. Возгоранию был присвоен второй ранг опасности. В тушении огня участвуют 42 человека и 14 единиц техники.

По данному адресу расположен ТЦ «Владимирский Тракт». Источник агентства «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что огонь распространился на площади около 600 кв м.

В Якутске 5 октября в самом большом в городе торговом центре «Сахаэкспоцентр» произошел пожар. Площадь возгорания достигла 60 кв м. В тушении принимали участие 51 человек и 13 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента не было.