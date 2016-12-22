После гибели контрактника в Смоленской области начали проверку

Комиссия Западного военного округа (ЗВО) и сотрудники правоохранительных округов проверяют обстоятельства гибели контрактника воинской части Смоленского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО, передает «Интерфакс».



Как отмечается в сообщении, военнослужащий совершил суицид. Его тело нашли сослуживцы в пятницу, 5 октября.

Источник в военной комендатуре Смоленского гарнизона рассказал агентству, что погибший был в звании лейтенанта. По словам собеседника «Интерфакса», инцидент произошел в деревне Шаталово.