Два палестинца погибли в секторе Газа в результате удара ВВС Израиля

Два палестинца погибли в результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает Sama News.
По данным портала, молодежь востоку от города Хан-Юнис попала под обстрел израильских военных, после чего беспилотный самолет выпустил по ним ракету. Помимо двух погибших, один человек был ранен.
The Jerusalem Post со ссылкой на представителя израильской армии отмечает, беспилотник выпустил ракету по «террористам», которые подошли к забору в южной части сектора Газа и поставили возле него подозрительный объект.
В августе Израиль закрыл контрольно-пропускной пункт Эрез на границе с сектором Газа. Причиной стали протесты палестинцев у израильской границы. Военные Израиля сообщили, что КПП будет открыт только для гуманитарных нужд.