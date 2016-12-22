Появилось видео из поднявшей бунт омской колонии

В интернете опубликовано видео, снятое около колонии №6 в Омске, где произошла массовая драка.

Видео: Комсомольская Правда

Инцидент произошел накануне, ближе к отбою. В драке участвовали несколько десятков заключенных. По словам главы пресс-службы регионального УФСИН Светланы Плотниковой, причиной драки была попытка некоторых осужденных изменить существующий в колонии порядок. Оружие для усмирения заключенных не применялось, добавила она.

Как пишет издание Om1, бунт удалось прекратить после переговоров, в которых участвовали представители прокуратуры.