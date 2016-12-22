В колонии в Омске произошла попытка массового бунта

В колонии в Омске произошла массовая драка. В местном управлении ФСИН утверждают, что для ее прекращения оружие не применялось

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В драке, которая произошла ближе к отбою в колонии №6 УФСИН по Омской области, участвовали несколько десятков осужденных, сообщила РБК глава пресс-службы регионального управления Светлана Плотникова. По ее словам, причиной случившегося была попытка некоторых осужденных изменить существующий в колонии порядок.

«Они хотели свободно передвигаться по учреждению после определенного времени, пользоваться мобильной связью, что запрещено», — пояснила Плотникова.

По словам сотрудницы УФСИН, для усмирения заключенных оружие не применялось. «Я вам клянусь, что никто не стрелял», — сказала она.

Ранее агентство ТАСС сообщило о том, что обстановку удалось стабилизировать без применения физической силы со стороны сотрудников УФСИН и без ввода на территорию колонии спецподразделений. Что касается пострадавших, то их было меньше десяти.