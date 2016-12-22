В результате стрельбы в центре Парижа пострадали два человека
Общество, 15:52
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В результате стрельбы в центре Парижа пострадали два человека
В результате стрельбы на авеню Георга V в Париже пострадали два человека. Об этом сообщает France Soir со ссылкой на полицию.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавшие на мотоцикле обстреляли машину, в которой находились водитель и пассажир. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.
В конце июля во французском городе Бон произошла перестрелка. В результате инцидента пострадали семь человек, они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. По основной версии, причиной вооруженного конфликта стало сведение счетов.