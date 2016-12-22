Во Франции во время перестрелки пострадали семь человек

Во французском городе Бон (Кот-д'Ор) в результате перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в 04:20 по местному времени (05:20 мск) в районе Сен-Жак. Неустановленные лица вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей.

Все семь пострадавших были госпитализированы. Один из них в настоящий момент находится «между жизнью и смертью».

Расследованием происшествия занимается местная полиция. Согласно основной версии, причиной стрельбы является сведение счетов.

В конце июня в городе Монпелье на юге Франции неизвестный открыл огонь, не выходя из автомобиля. В результате пострадало четыре человека. Двадцатилетний мужчина был доставлен в больницу в критичном состоянии.