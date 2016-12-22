В Латвии заметили корабль ВМФ России у своей границы

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что у границы республики заметили российский корвет «Стерегущий». Об этом латвийские военные написали на своей странице в Twitter.
Как отмечается в сообщении, корабль ВМФ России был замечен в субботу, 6 октября. Он находился в эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях (26 км) от территориальных вод Латвии. «Военно-морские силы 6 октября идентифицировали корабль класса «Стерегущий» Вооруженных сил России», — заявили латвийские военные.
«Стерегущий» — это головной корвет проекта 20380 многоцелевых боевых надводных кораблей. Корвет был спущен на воду в 2006 году. Он принят в состав российского флота в 2008 году и относится к соединению надводных кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. «Стерегущий» оснащен управляемым ракетным оружием и способен развивать скорость до 27 узлов (50 км/ч). Его автономность плавания составляет 15 суток. Экипаж корабля состоит из 99 человек.
Латвийские вооруженные силы сообщали 10 сентября, что к границам республики приблизилась российская подводная лодка «Дмитров». Она находилась в трех морских милях (4,8 км) от морской границы.