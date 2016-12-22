В Латвии сообщили о приближении российской субмарины к своим границам

Российская подлодка приблизилась к границам Латвии 11 сентября. Об этом сообщается в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.
По данным военных, субмарина «Дмитров» ВМФ России [по классификации НАТО — Kilo] была замечена в трех морских милях от территориальных вод Латвии.
В начале мая возле латвийской границы были замечены корабли ВМФ России СБ-121 и «Каштан», которые находились в 12 морских милях от территориальных вод страны. Также в шести с половиной морских милях от Латвии военные обнаружили большой десантный корабль проекта 775 [по классификации НАТО — Ropucha].
В том же месяце латвийские военные сообщали о приближении к морским границам республики российских буксиров «Горынь» и «Анатолий Птицын», а также эскадренного миноносца проекта 956 «Беспокойный» [по классификации НАТО — Sovremenny class destroyer].