Подозреваемый в убийстве экс-депутата в Ереване покончил с собой

Бывший депутат парламента Армении Арутюн Карагезян найден мертвым на территории поселка Зовуни. Об этом сообщается на сайте полиции страны.
Отмечается, что, по предварительным данным, Карагезян совершил самоубийство. Расследование случившегося продолжается.
По данным полиции, накануне пистолет Карагезяна был найден на месте убийства другого депутата, Каро Карапетяна. Как сообщает Shamshyan.com, двое экс-депутатов и Саркис Авакян встретились в ресторане, где у них произошел конфликт из-за финансовых вопросов, в результате которого Карапетян был застрелен. По данным портала, Карагезяна объявили в розыск по подозрению в убийстве Карапетяна.
Экс-депутат парламента Армении и член партии «Процветающая Армения» был застрелен 6 октября в ресторане «Айги». Саркис Авакян получил ранение. На месте случившегося были обнаружены гильзы и пистолет. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Карапетяна, а также заявили, что установили личность подозреваемого.