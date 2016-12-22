В Армении застрелили бывшего депутата парламента

В одном из ресторан Еревана, по предварительным данным, во время ссоры был застрелен бывший депутат парламента страны

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ереване убит бывший депутат парламента Армении и член партии «Процветающая Армения» Каро Карапетян, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает издание «Новости Армении» со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Карапетяна застрелили в ресторане «Айги» в районе 22:40, 6 октября. Он был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Во время стрельбы также был ранен некий Саркис Авакян. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением.

На месте происшествия были обнаружены гильзы и пистолет. Следователи заявляют, что установили личность подозреваемого и предприняли меры для его обнаружения.

Как сообщил «РИА Новости» советник главы Следственного комитета страны Сона Трузян ​Карапетян был застрелен «во время ссоры, возникшей в одном из ресторанов в Ереване».

Каро Карапетян избирался в парламент Армении дважды — в 2007 и 2012 годах. Оба раза от «Процветающей Армении».