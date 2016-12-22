В Китае мужчина напал с ножом на прохожих и совершил наезд на толпу
Общество, 12:58
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В Китае мужчина напал с ножом на прохожих и совершил наезд на толпу
В китайском городе Нинбо вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а потом совершил наезд на людей на автомобиле. Об этом сообщает Beijing News.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Бэйлунь. Злоумышленник после личного конфликта ранил ножом прохожих, а затем наехал на толпу на автомобиле. В результате погибли два человека, 16 пострадали. Подозреваемый задержан.
В середине августа мужчина напал на прохожих в городе Чунцин на юго-западе Китая. В результате погиб один человек, еще трое пострадали. Нападавшего задержали.