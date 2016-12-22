В Китае мужчина с ножом напал на прохожих
Общество, 10:34
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В Китае мужчина с ножом напал на прохожих
Один человек погиб и трое пострадали в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в городе Чунцин на юго-западе Китая. Об этом сообщает Sina.
Отмечается, что инцидент произошел в парке Юйцюань. Мужчина напал на свою бывшую супругу, а также на трех других прохожих. Он был задержан полицией. По факту произошедшего ведется расследование.
В июне мужчина, вооруженный ножом, напал на трех школьников и мать одного из них в Шанхае. Двое из них скончались в больнице. Нападавший был арестован.