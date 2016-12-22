Жилой дом в Кишиневе частично обрушился после взрыва

В жилом доме в Кишиневе, где произошел взрыв, частично обрушились перекрытия. Об этом сообщил руководитель Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Михай Харабиджиу, передает «Вести.мд».

По его словам, частично обрушились перекрытия с 14-го по 16-й этажи, также получили повреждения перекрытия 13-го и 18-го этажей. Эпицентр взрыва находился на 14-м этаже. Как отметил Харабиджиу, под завалами могут оставаться люди.

Президент Молдавии Игорь Додон в своем аккауне в Facebook сообщил, что запросил у оперативных служб полную информацию о взрыве в жилом доме. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.

Взрыв в многоквартирном доме в микрорайоне Кишинева Рышкановка произошел вечером 6 октября. В результате погибли три человека и по меньшей мере семь пострадали. Предположительно, взорвался газовый баллон в одной из квартир.