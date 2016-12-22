Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

В России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. МВД опубликовало соответствующий приказ 26 сентября.

Автовладельцам разрешили ставить на учет машины с электронными паспортами транспортного средства (ПТС). При этом выданные ранее бумажные ПТС будут действительны бессрочно, однако их можно заменить на электронные. При замене бумажный ПТС становится недействительным.

При замене двигателя автомобиль можно отправить на осмотр, после которого номер двигателя внесут в ПТС и информационные системы ГИБДД. При этом новый двигатель не должен находиться в розыске, но обязан быть таких же модели и типа, как старый, а также иметь заводскую маркировку.

По новым правилам поставить машину на учет можно не только по паспорту, но и временному удостоверению личности, которое выдают взамен утерянного паспорта. Если у автомобиля несколько собственников, то они могут вместе обратиться в ГИБДД и зарегистрировать автомобиль на одного из них, написав заявление о согласии.