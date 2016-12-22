Кондолиза Райс предложила способы «сдерживания» России

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия перешла «все возможные границы» и предложила способ ее «сдерживания». Об этом она рассказала в интервью журналу «Новое время».

«К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о коллективных санкциях против России в ответ на аннексию Крыма и действия на Донбассе. И, я думаю, важно продолжать», — заявила она, комментируя конфликт на Донбассе и ситуацию с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Райс добавила, что необходимо найти способ отказаться от российского газа и проекта «Северный поток-2». По ее мнению, странам Запада, в частности США, также нужно оказать поддержку украинской армии. В то же время она поддержала дислокацию батальонов НАТО в Польше и странах Балтии.

20 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, предписавший Минфину и Госдепу запустить введение санкций против России. В конце сентября Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний. По мнению министерства, их действия противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США.

В начале октября президент России Владмир Путин заявил, что было бы хорошо, чтобы все желающие ввести санкции против России страны сделали это «как можно скорее». По его мнению, это «развязало бы руки» России для защиты своих национальных интересов наиболее «эффективными» средствами.