Два дома обанкротившейся Urban Group не достроят из-за ЛЭП

Два дома обанкротившейся компании Urban Group не будут достроены из-за того, что они были спроектированы под высоковольтной линией электропередачи. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы достраиваем абсолютное большинство домов в Urban Group», — заявил губернатор, отметив, что по двум домам власти найдут другое решение.

В конце сентября Воробьев рассказал, что власти Московской области планируют ввести в эксплуатацию недостроенные дома Urban Group в течение трех лет. Он отметил, что первые дома будут достроены в конце 2018 года.

Ранее пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров сообщал РБК, что правительство выделить дополнительные 7,8 млрд руб. из федерального бюджета на достройку домов Су-155 и Urban Group. Он рассказал, что такое решение принял министр финансов Антон Силуанов. При этом Минфин и Минстрой, и Федеральное казначейство в 2019 и 2020 годах определят потребность в финансировании расходов по восстановлению прав дольщиков.