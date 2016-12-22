Посольство ответило на статью FT о взломе телеканала российскими хакерами

Материал газеты The Financial Times о том, что хакеры из российской военной разведки взломали компьютерные системы исламского телеканала Islam Channel, вероятно, был создан с целью «очередных» обвинений в отношении России, считают в российском посольстве в Великобритании.

«Информация, опубликованная в этой статье, не выдерживает никакой критики, но, похоже, она была написана впопыхах и ниточка логики была утеряна. Основная ее задача понятна — повесить очередные обвинения на Россию», — говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что сотрудники телеканала не замечали изменений в его работе несмотря на «тотальный контроль хакерами» до тех пор, пока им не позвонили представители британских властей.

«Поскольку мы более чем уверены, что каких-либо официальных объяснений британской стороны мы не получим, несмотря на направленный в Форин Офис запрос, имеем в виду связаться с данным телеканалом для получения оснований для обвинений в наш адрес», — добавили в посольстве.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на неназванных представителей властей Великобритании и сотрудника телеканала рассказала, что британский Islam Channel подвергся кибератаке со стороны российских какеров.«У них был полный контроль. Они могли видеть все, что мы делали. Много недель мы не могли отсылать или получать электронную почту. Мы чувствовали себя беспомощным», — заявил сотрудник канала.

При этом, по его словам, о вмешательстве хакеров было неизвестно до тех пор, пока об этом не сообщили представители властей.