Нарышкин выразил надежду на восстановление российско-британских отношений

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил надежду, что Россия и Великобритания смогут достичь хороших отношений, преодолев все сложности на фоне разгоревшейся шпиономании. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

«Любая война всегда заканчивается миром», — подчеркнул он.

Более того, Нарышкин передал ведущему телеканала Сергею Брилеву рассекреченные документы о совместной операции «Ледокол» — операции НКВД и британской разведки по переброске советских разведчиков и британских радистов в европейские страны, оккупированные фашистскими войсками.

Отношения между Москвой и Лондоном обострились, когда 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены ядом «Новичок» бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.



Согласно версии Лондона, «Новичок» в Великобританию привезли во флаконе духов Nina Ricci россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых назвали «сотрудниками ГРУ». ​Сами Боширов и Петров в интервью свою вину отрицали и рассказали, что посетили Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на «знаменитый» Солсберийский собор.



