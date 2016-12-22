Появилось видео ДТП под Тверью с 13 погибшими

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором показано столкновения маршрутки и автобуса под Тверью, в результате которого погибли 13 человек.

Видео: tvzvezda.ru

На записи, сделанной на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля, видно, как маршрутка выезжает на встречную полосу и врезается в автобус.

Информация о ДТП поступила в региональное управление МЧС 5 октября в 07:48 мск. Инцидент произошел на 15-м километре трассы Тверь — Ржев. В ГУ МВД по Тверской области рассказали РБК, что жертвами столкновения стали 13 человек.

В полиции отметили, что, по предварительным данным, виновником аварии стал водитель маршрутки, выехавшей на встречную полосу.

По факту ДТП в Следственном комитете России возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.