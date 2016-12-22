Самолет Ил-76 МЧС России доставит гуманитарную помощь населению Индонезии

Самолет Ил-76 МЧС России с 23 т гуманитарной помощи на борту вылетел из Москвы в Индонезию. Об этом сообщается на сайте МЧС России.
«В состав груза входят передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды», — уточняется в сообщении.
В ведомстве отметили, что гуманитарный груз по поручению российских властей передадут местным жителям, которые пострадали от последствий землетрясений и цунами.
Землетрясение на острове Сулавеси произошло 28 октября. Его магнитуда составила 7,5. После подземных толчков последовало 170 афтершоков. Высота волны цунами, вызванной землетрясениями, достигала 6 м. В результате стихийного бедствия погибли 1,6 тыс. человек, еще 563 человека числятся пропавшими без вести. Более того, разрушены тысячи домов, больниц и других зданий.