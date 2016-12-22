Климкин прокомментировал идею закрытия генконсульств России в Украине

Киев способен контролировать деятельность российских дипломатов на территории Украины и не будет закрывать генконсульства России, поскольку этот шаг может привести к зеркальным мерам. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин в эфире программы «Тема дня» на канале «UA: Харьков».

Климкин отметил, что между двумя странами в настоящий момент нет как таковых дипломатических отношений.

​«Наши дипломаты просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключенным. Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там», — добавил он.

Министр пояснил, что на территории России сегодня находятся около 3 млн. украинцев. По его словам, против них периодически совершаются провокации, поэтому присутствие консульств Украины в России необходимо, чтобы помогать своим гражданам.

Климкин также рассказал, что за российскими дипломатами, пребывающими на территории Украины ведется пристальное наблюдение, поэтому они не могут работать в том же режиме, в котором они работали до 2014 года. По его мнению, российские дипломаты часто занимаются деятельностью, «которая свойственна спецслужбам», в связи с чем Киев высылает некоторых из них, которые по мнению властей представляют угрозу для Украины.