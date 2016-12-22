Минобороны США рассказало Трампу о 300 уязвимостях в ВПК

В Министерстве обороны США нашли 300 уязвимостей в американском военно-промышленном комплексе. Соответствующий доклад Пентагон представил президенту Дональду Трампу, сообщается на сайте Белого дома.



Как отмечается в сообщении, министры обороны, торговли, энергетики и труда примут меры, чтобы устранить уязвимости, о которых говорится в документ.



«Администрация Трампа проводит активную политику для восстановления военной сферы с помощью увеличения финансирования на нужды обороны и модернизацию», — говорится в сообщении Белого дома. Также, заявили в аппарате американского президента, принимаются «решительные меры» для «возрождения» производства в США. «Впервые со времен Эйзенхауера (Дуайт Эйзенхауэр занимал пост президента США с 1953 по 1961 года, — прим. РБК), президент напрямую действует для защиты стабильности военно-промышленного комплекса и его поставщиков, что является крайне необходимым для поддержки нашей экономики и национальной безопасности», — говорится в заявлении Белого дома.



Президент США в августе подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год, в котором на эти нужды выделаны $716 млрд. Также закон подразумевает увеличение численности военнослужащих в вооруженных силах США на 15,6 тыс. человек.